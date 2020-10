I convocati dell'Italia per Moldavia, Polonia e Olanda: dentro Kean e Berardi

Tornano Ogbonna e Lazzari, prima chiamata per Silvestri. Conferme per Cragno, Grifo e Caputo. Match previsti il 7, l'11 e il 14 ottobre.

Una novità e qualche ritorno in mezzo a tante conferme. Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati per le prossime gare dell' , che se la vedrà con la Moldavia in amichevole e dunque con e per quanto riguarda la nuova edizione della .

Tra i convocati c'è il portiere del , Silvestri, alla prima chiamata in Nazionale azzurra, mentre torna tra gli azzurri Ogbonna dopo due anni e mezzo. Erano assenti dal 2018 anche Berardi e Lazzari, nuovamente convocati dal commissario tecnico dell'Italia.

Per il resto tante conferme, dal portiere del , Cragno, all'attaccante dell' , Kean, passando per Grifo e Caputo. Non sono stati inseriti per ora i giocatori del in virtù del ciclo di tamponi eseguiti, con Di Lorenzo che potrebbe presto unirsi alla lista.

L'Italia si radunerà la prossima domenica a Coverciano: il 7 ottobre al Franchi è prevista l'amichevole contro la Moldavia, dunque la partenza per Danzica così da affrontare la Polonia l'11. L'ultima gare di ottobre per la Nazionale azzurra sarà quella del 14 contro l'Olanda, in quel di Bergamo.

I convocati dell'Italia:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma ( ), Marco Silvestri (Hellas Verona), Salvatore Sirigu ( );

Difensori: Francesco Acerbi ( ), Cristiano Biraghi ( ), Leonardo Bonucci ( ), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio ( ), Emerson Palmieri Dos Santos ( ), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini ( ), Angelo Obinze Ogbonna ( United), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli ( ), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Vincenzo Grifo ( ), Ciro Immobile (Lazio), Moise Kean ( ), Kevin Lasagna ( ), Riccardo Orsolini ( ).