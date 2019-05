I convocati dell'Italia per il Mondiale Under 20: Pinamonti la stella

In casa Italia ufficiale l'elenco dei convocati del ct Nicolato per il Mondiale U20: spicca la presenza di Luca Pellegrini e Andrea Pinamonti.

L' dei giovani si prepara al grande appuntamento. Mondiale Under 20 alle porte per gli azzurrini del ct Paolo Nicolato, impegnati dal 23 maggio al 15 giugno in per il torneo iridato di categoria.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il selezionatore ha scelto gli uomini ai quali affidarsi per farsi strada nella competizione, un elenco quello ufficializzato dalla FIGC sul proprio sito nel quale spiccano due nomi su tutti: Luca Pellegrini (di proprietà della ma in prestito al ) e Andrea Pinamonti ( , fino a giugno al ).

Per il resto, tra i pali e in difesa spazio rispettivamente ai milanisti Plizzari e Bellanova, in mediana c'è Alberico dell' , davanti insieme a Pinamonti occhio a Scamacca ( ).

Esordio previsto il 23 maggio a Gdynia con il , secondo impegno il 26 maggio a Bydgoszcz contro l’, poi ancora a Bydgoszcz il 29 col nell’ultimo incontro del Gruppo B. Due anni fa in , l'Under 20 di Evani chiuse al terzo posto conquistando una storica medaglia di bronzo.

Di seguito la lista completa dei convocati dell'Italia:

Portieri: Alessandro Plizzari ( ), Marco Carnesecchi ( ), Leonardo Loria ( );

Difensori: Luca Pellegrini (Cagliari), Alessandro Buongiorno ( ), Alessandro Tripaldelli ( ), Luca Ranieri ( ), Matteo Gabbia (Lucchese), Raoul Bellanova (Milan), Davide Bettella ( ), Antonio Candela ( ), Enrico Del Prato (Atalanta);

Centrocampisti: Salvatore Esposito (Ravenna), Davide Frattesi ( ), Domenico Roberto Alberico (Hoffenheim), Andrea Colpani (Atalanta);

Attaccanti: Gabriele Gori ( ), Marco Olivieri (Juventus), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Andrea Pinamonti (Frosinone), Christian Capone (Pescara).