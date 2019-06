I convocati dell'Italia per gli Europei Under 21: presenti Chiesa e Zaniolo

Luigi Di Biagio ha stilato la lista degli azzurrini che giocheranno gli Europei Under 21: Chiesa, Barella, Zaniolo e Kean a disposizione.

Gli Europei Under 21 si avvicinano: dal 16 al 30 giugno tra Belpaese e San Marino, le migliori nazionali giovanili del continente si contenderanno la corona di regina assoluta. Tra queste, ovviamente, l' di Luigi Di Biagio.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Il commissario tecnico ha reso nota la lista definitiva dei convocati per il grande evento: spicca la presenza di quattro 'big' come Chiesa, Zaniolo, Barella e Kean, assenti in precedenza nell'elenco dei preconvocati a causa del doppio impegno (ancora da onorare) con la Nazionale maggiore contro Grecia e .

Tra gli esclusi c'è il milanista Calabria, mentre l'attacco è totalmente rivoluzionato: Pinamonti sarà a disposizione di Di Biagio non appena concluderà l'avventura ai Mondiali Under 20 in corso di svolgimento in , dove l'Italia sfiderà il Mali ai quarti di finale.

Una squadra con tante eccellenze in ogni reparto: l'obiettivo, manco a dirlo, resta la vittoria finale che dalle nostre parti manca addirittura dal 2004 (3-0 alla e Montenegro in finale).