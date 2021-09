I convocati della Francia per la Nations League: c’è Theo Hernandez, out Giroud

Sono 23 i convocati di Deschamps per la Final Four di Nations League: presenti Theo Hernandez, Maignan, Rabiot e Veretout, out Giroud.

Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha diramato la lista dei 23 giocatori convocati per la ‘Final Four’ della Nations League. In essa figurano gli ‘italiani’ Maignan, Theo Hernandez, Rabiot e Veretout, mentre non è stato inserito il nome di Olivier Giroud. Rispetto agli ultimi impegni di settembre, si registrano i rientri in gruppo di Benjamin Pavard e Lucas Hernandez (che quindi ritroverà il fratello Theo), esclusi dalle precedenti convocazioni a causa di problemi fisici. Out Kanté che è recentemente risultato positivo al Covid-19. Scelti da Goal Probabili formazioni Serie A: 7ª giornata

La Francia scenderà in campo giovedì prossimo all'Allianz Stadium di Torino (calcio d'inizio alle ore 20,45) per affrontare il Belgio, mentre le finali per il primo e terzo posto sono invece in programma il 10 ottobre rispettivamente a Milano (ore 20,45) e Torino (ore 15,00). Da notare come Theo Hernandez sia stato inserito tra i centrocampisti. Una scelta che lo stesso Deschamps ha spiegato in conferenza stampa. "Ho messo Theo Hernandez tra i centrocampisti perché è un giocatore piuttosto offensivo. Lui è metà difensore e metà attaccante". La lista dei convocati della Francia Portieri: Lloris, Costil, Maignan Difensori: Digne, Dubois, L. Hernandez, Kimpembe, Koundé, Pavard, Upamecano, Varane Centrocampisti: Guendouzi, T. Hernandez, Pogba, Rabiot, Tchouaméni, Veretout Attaccanti: Ben Yedder, Benzema, M. Diaby, Griezmann, Martial, Mbappé