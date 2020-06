Contratti in scadenza, la FIFA: "Salvaguardare l'integrità delle competizioni"

La FIFA prova a fare chiarezza sui casi più controversi: dai giocatori in scadenza a quelli che dovrebbero trasferirsi in un nuovo club dal 1 luglio.

L'emergenza coronavirus porta una nuova rivoluzione anche nel calciomercato mondiale. La FIFA infatti ha stilato le linee guida per alcuni casi controversi come quelli relativi ai calciatori in scadenza al 30 giugno o quelli che dovrebbero trasferirsi in un altro club dal 1 luglio.

La FIFA, pur invitando le parti a trovare un accordo che favorisca l'attuale club, non impedisce l'immediato trasferimento del calciatore che però rischierebbe di non poter giocare col nuovo club fino all'inizio della stagione calcistica 2020/21.

Per venire incontro alle esigenze dei calciatori in scadenza, inoltre, la FIFA autorizza eccezionalmente i giocatori a venire registrati ed eventualmente scendere in campo con tre squadre diverse nella stessa stagione.

Infine la sessione di calciomercato estiva potrà essere aperta prima del termine della stagione 2019/20. Un'altra rivoluzione rispetto alle norme tradizionali.

A questo punto insomma la palla passa alle singole federazioni che dovranno stabilire il proprio regolamento sul tema. Regolamento a cui poi si atterrano i rispettivi club di appartenenza.

Anche in i casi controversi non mancano: da Ibrahimovic , il cui contratto col scade a fine mese, passando per Kulusevski che dovrebbe diventare un giocatore della dal 1 luglio.