Continua la rincorsa del Napoli: al San Paolo arriva il Lecce

Il Lecce, che in stagione è riuscito a fermare Inter e Juventus, ospita i giallorossi per provare ad ottenere la terza vittoria consecutiva.

Dopo le vittorie contro e , il vuole continuare la risalita verso le zone nobili della classifica. Di fronte, nel 23esimo turno di campionato, c'è il , intenzionato a scappare dalla zona calda fermando un'altra big dopo i pareggi contro e Juventus.

Per l'occasione Gattuso sembra intenzionato a puntare sul nuovo arrivato Politano come terzo del tridente insieme a Milik e Insigne, mentre Lozano dovrebbe sedersi in panchina alla pari di Mertens.

A centrocampo invece è pronto Demme con Zielinski e Allan, mentre Meret dovrebbe giocare tra i pali, difeso da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui

Altre squadre

Il Lecce è pronto a rispondere con un 4-3-1-2 in cui Mancosu, dopo la panchina dell'ultima gara, giocherà trequartista alle spalle di Falco e Lapadula. A centrocampo con Petriccione e Majer conferma per Deiola. Vigorito in porta, difeso da Donati, Lucioni, Rossettini e Calderoni.

Nella gara d'andata al Via del Mare, il Napoli allora nelle mani di Ancelotti espugnò con facilità lo stadio del Lecce con un secco 4-1. Ora il ritorno, fondamentale per entrambe: tante squadre interessate, Europa e salvezza passano da questa sfida.

Le probabili formazioni di Napoli-Lecce:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Deiola, Petriccione, Majer; Mancosu; Falco, Lapadula