In UEFA Europa League, invece, Juventus e Milan vivono sentimenti differenti: i bianconeri nell’ultimo turno hanno vinto contro l’AZ Alkmaar in Olanda per 1-2, ma i rossoneri sono stati battuti a San Siro dal Ferencvaros.

Sia la UEFA Champions League e la UEFA Europa League sono su NOW: in questo articolo troverete tutte le informazioni utili per seguire le partite in diretta streaming.

COME VEDERE LE PARTITE DI INTER, NAPOLI E COMO DI UEFA CHAMPIONS LEAGUE IN ESCLUSIVA STREAMING SU NOW

Ma facciamo il punto sugli impegni delle italiane: super sfide per Napoli, impegnato sul campo del Manchester City di Enzo Maresca, e Roma, ospite del PSG dell’ex Luis Enrique. L’Inter affronta lo Stoccarda a San Siro, mentre il Como affronta l’AEK di Atene per consolidare la sua classifica.

LE PARTITE DELLE ITALIANE IN UEFA CHAMPIONS LEAGUE IN ESCLUSIVA STREAMING SU NOW:

Manchester City-Napoli martedì 24 novembre ore 21

Como-AEK martedì 24 novembre ore 21

Inter-Stoccarda mercoledì 25 novembre ore 21

Su NOW, com’è noto, è possibile seguire in esclusiva streaming 185 delle 203 partite della competizione, e questo perché NOW si è aggiudicata fino al 2031 i diritti di trasmissione in esclusiva streaming delle sfide di UEFA Champions League.

Per seguire la UEFA Champions League 2026/27 su NOW occorre acquistare il PASS SPORT, ovvero il pacchetto che consente di guardare tutti i contenuti on demand di Sky Sport.

COME VEDERE LE PARTITE DI JUVENTUS E MILAN DI UEFA EUROPA LEAGUE E DELL’ATALANTA IN UEFA CONFERENCE LEAGUE IN ESCLUSIVA STREAMING SU NOW

In settimana impegnate anche Juventus e Milan in UEFA Europa League, rispettivamente contro Omonia e Olympiacos.

Olympiacos-Milan giovedì 26 novembre ore 18:45

Juventus-Omonia giovedì 26 novembre ore 21

Per seguire l’UEFA Europa League seguirla basta acquistare il PASS SPORT di NOW.

Su NOW è possibile guardare in diretta streaming anche la UEFA Conference League, con l’Atalanta impegnata contro i bosniaci del Borac giovedì 26 novembre alle ore 21 allo stadio Gradski di Banja Luka.

DOVE VEDERE NOW E QUANTO COSTA

NOW è disponibile in streaming: è possibile guardare gli eventi su NOW scaricando l’app su una moderna TV o sui dispositivi mobili come tablet o smartphone. È possibile perfezionare un abbonamento da 34,99 euro per il PASS SPORT mensile e da 24,99 euro al mese per l’abbonamento con vincolo annuale. NOW detiene i diritti in esclusiva per la trasmissione delle partite delle coppe europee, con 185 partite su 203 di UEFA Champions League, tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League in esclusiva, anche grazie a Diretta Gol. Su NOW c’è anche la Serie A Enilive con tre partite per ogni giornata di campionato e ben 114 gare in tutta la stagione. La piattaforma, infatti, trasmette 30 delle migliori 76 partite del torneo e tutta la Serie C Sky Wifi fino alla stagione 2027/28 (1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione). Incluse nel Pass Sport ci sono anche le migliori partite della Premier League e della Bundesliga in esclusiva streaming. Ma su NOW non c’è solo calcio, sulla piattaforma anche lo US Open, i tornei ATP Tour e WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, oltre a Wimbledon in esclusiva. E poi tutti i GP di Formula 1®, che rimarrà esclusiva NOW fino al 2032, e la MotoGP™, il grande basket con NBA, EuroLeague e BKT EuroCup, la Serie A LBA, la pallavolo, la 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup a Napoli, il rugby e tanti altri eventi.