Conti a DAZN: "Bakayoko ha chiesto scusa al Milan, siamo tutti con lui"

Questione Bakayoko chiusa, parola di Conti: "E' un bravo ragazzo, non merita tutte le cose brutte che ha ricevuto nell'ultimo periodo".

Ha fatto grande scalpore l'episodio avvenuto durante - , con Bakayoko che ha avuto un battibecco con Gattuso per il troppo tempo impiegato a sostituire Biglia. Josè Mauri al posto dell'argentino e grandi polemiche. Già in realtà superate in casa rossonera, così da concentrarsi sull'obiettivo quarto posto.

Lo stesso Gattuso aveva evidenziato nel dopo gara di non voler pensare troppo alla discussione con Bakayoko, desideroso solamente di risolvere la questione in privato così da pensare al bene del Milan nelle ultime tre gare rimanenti di .

A parlare di Bakayoko anche il compagno di squadra Andrea Conti, che a DAZN ha chiuso la questione:

"Bakayoko ha chiesto scusa, la cosa è rientrata subito dopo la partita. C'è stata una vittoria e quindi dovevamo pensare a quello e non a cose esterne".

Dispiaciuto per quanto accaduto a San Siro, Bakayoko ha fatto mea culpa dopo il triplice fischio finale:

"Ha chiesto scusa al gruppo, alla società e al mister. Mi dispiace per lui, visto che nelle ultime settimane è stato oggetto di tante critiche".

Al centro delle polemiche dopo il caso Acerbi e il ritardo in allenamento, Bakayoko è stato difeso da Conti a spada tratta:

"E' un bravo ragazzo, non merita le brutte cose che ha ricevuto nell'ultimo periodo. Siamo con lui, il nostro obiettivo è pensare alla Champions e non a cosa succede fuori".

Come Bakayoko, anche Conti pensa solamente al Milan dopo il rientro dall'infortunio: