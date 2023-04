Contestazioni agli arbitri da parte dei giornalisti: il Napoli si dissocia

Al termine della partita alcuni giornalisti hanno attaccato in mixed zone l'arbitro Kovacs e il designatore Uefa Rosetti: il Napoli prende posizione.

Il primo round dei quarti di finale di Champions League se l'è aggiudicato il Milan. A San Siro, i rossoneri hanno portato a casa il successo grazie a una rete di Bennacer nel primo tempo. Un goal che consentirà al Diavolo di avere a disposizione due risultati su tre al Maradona in ottica qualificazione in semifinale.

In casa Napoli, la partita ha lasciato una coda polemica per via delle decisioni dell'arbitro, il romeno Istvan Kovacs, che ha espulso Zambo Anguissa per doppia ammonizione e ha ammonito, tra gli altri Kim, che era diffidato non potrà giocare martedì nel ritorno.

Una direzione che non è affatto piaciuta anche a Luciano Spalletti, che ha criticato il direttore di gara sull'episodio della bandierina rotta da Rafael Leao, non ammonito nell'occasione.

Critiche e proteste arrivate anche da alcuni giornalisti in Mixed Zone, al termine della sfida. Proprio alcuni addetti ai lavori hanno rivolto commenti ("Bad match") sulla prestazione proprio all'arbitro Kovacs mentre il romeno era in procinto di lasciare lo stadio Meazza.

Nel mirino dei giornalisti anche Rosetti, ex arbitro e attuale designatore UEFA, presente anche lui a San Siro per l'andata dei quarti di finale tra Milan e Napoli.

Un episodio che ha fatto il giro del web e che non è piaciuta al Napoli, che con una nota ufficiale si è dissociato da quanto avvenuto dopo il fischio finale.

"La SSC Napoli condanna con fermezza la contestazione da parte di alcuni giornalisti nei confronti degli arbitri avvenuta, in mixed zone, al termine della partita Milan-Napoli".

Una presa di posizione netta da parte del club partenopeo, che si dissocia con una nota ufficiale dopo i fatti della mixed zona del Meazza.