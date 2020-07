Conte vara il turnover: "Tanti giocatori hanno bisogno di riposare"

Alla vigilia del match contro la Fiorentina, Antonio Conte fa il punto sulla stagione e pensa a diversi cambi nella sfida ai viola.

Lo scudetto sembra essere ormai lontano, ma l' si tiene stretto il posto in : basterà arrivare tra le prime tre posizioni per raggiungerlo.

Antonio Conte alla vigilia del match contro la , ha parlato ai canali ufficiali del club proprio dell'obiettivo che sembra ormai centrato.

“Penso che sia stato importante per una squadra come l’Inter, che fin dall’inizio è stata tra le prime quattro. È la zona in cui un club importante deve stare. Il fatto di averlo fatto per tutto l’anno e aver raggiunto il traguardo con 4 giornate d’anticipo è anche una richiesta della società, migliorando rispetto all’anno scorso e dando più stabilità rispetto agli ultimi anni”.

Per ora l'Inter è la seconda forza del campoionato, dietro soltanto alla , quella che il tecnico definisce ancora come esempio da seguire.

"In questo momento la squadra migliore è ancora la Juventus, che va per il suo nono Scudetto consecutivo. Noi guardiamo a loro e cerchiamo di migliorare".

Raggiunta la certezza di essere nelle prime quattro, con la Juventus distante 8 punti, Conte pensa anche a concedere fiato ai propri giocatori, visto che la stagione è ancora lunga: ci sarà l' .

“Siamo tranquilli per aver raggiunto la qualificazione in Champions. Anche io farò delle valutazioni, abbiamo giocato tanto. Abbiamo tanti giocatori che hanno bisogno di recuperare e riposare sfruttando la nostra tranquillità”.

Per l'Europa League i nerazzurri sperano di ritrovare anche Stefano Sensi.

"Per il finale di stagione, magari per la sfida con il , contiamo di avere Sensi: ha ricominciato a correre, sta bene, ma ovviamente verranno prese le giuste precauzioni".

Battute anche su un'avversaria che secondo Conte si è ritrovata in bassa classifica a lottare per la salvezza in maniera quasi casuale.