Conte tuona: "Sembra che stiamo comprando mezzo Real Madrid, piedi per terra"

Antonio Conte presenta in conferenza Inter-Cagliari: "Siamo in emergenza, Vecino non è disponibile. Moses e Young? Non giocavano..."

Antonio Conte parla in conferenza stampa alla vigilia del match di contro il . Dopo il deludente pareggio contro il , l' vuole rialzare la testa e battere i sardi per tornare a farsi sotto con la .

"Il Cagliari è un'ottima squadra e lo testimonia la sua classifica, oltre che la loro rosa ed il loro allenatore".

"La nostra idea di calcio è sempre quella di attaccare, anche quando fai il primo goal, vogliamo cercare il secondo ed il terzo. Non vogliamo mai speculare, vogliamo sempre ottenere il massimo perché è giusto così".

"Sono soddisfatto del calciomercato? Vi ho sempre detto che se veniva qualcuno è perché partivano altri giocatori. Lazaro è andato via in prestito, è arrivato Moses in prestito. I problemi di Asamoah sono stati risolti con l'arrivo di Young. Se usciranno dei giocatori ne arriveranno di altri ancora. Stiamo cercando di rinforzarci e di potenziarci. Victor però non giocava nel e Ashley non giocava nello United, ci vorrà un po' di tempo per metterli a posto".

"Dobbiamo sempre restare molto umili, accettando anche nella giusta maniera il pareggio fuori casa contro il Lecce. Noi stiamo facendo un percorso anche se qualcuno non lo vuole capire. Già il fatto che abbiamo acquistato tutta questa credibilità in sei mesi vuol dire tanto. Non bisogna lasciarsi andare a scoramenti vari, abbiamo perso una sola partita in campionato. Non perdiamo di vista la realtà..."

"I messaggi che manda la stampa non sono messaggi chiari, perché sembra che stiamo comprando mezzo . Per ogni nome che parte ne arriverà un altro. I nuovi acquisti potrebbero portare ad un cambio modulo? Ma perché, voi cambiereste una cosa che funziona?"

"Noi per domani siamo in una situazione di emergenza, abbiamo solo tre centrocampisti centrali, Candreva è squalificato, Lazaro è partito... Lo strappo della Juventus lo abbiamo accusato? Noi non dobbiamo guardare gli altri, pensiamo solo alla nostra crescita e al nostro lavoro".

"Vecino non è a disposizione nemmeno per domani, non è convocato. o infortuni? Parlo solo del fatto che non è disponibile".