Conte tira le somme: "Un campionato equilibrato, dietro l'Inter"

L'Inter non ha più nulla, in termini di obiettivi, da chiedere alla Serie A, ma la partita che i nerazzurri andranno ad affrontare domani esula da ogni discorso: si tratta infatti del Derby d'Italia contro la Juventus.

Oggi in conferenza stampa ha parlato Antonio Conte, cominciando dall'equilibrio che contraddistingue il campionato italiano. Equilibrio che evidentemente non ha riguardato la vittoria dello Scudetto:

"Sinceramente non mi aspettavo questa distanza dopo un girone. Avevo pronosticato un campionato equilibrato e infatti è un campionato equilibrato. Equilibrato a parte l'Inter. L'equilibrio c'è, dietro l'Inter.

Abbiamo rimontato 39 punti in 2 anni alla Juve? Come ho detto prima, in un campionato equilibrato c'è stata una squadra che ha fatto cose straordinarie. Merito ai calciatori e merito a tutta l'Inter".