Conte svela: "I problemi dell'Inter hanno responsabilizzato i giocatori"

Il tecnico dell'Inter ha parlato alla vigilia della sfida contro il Genoa: "Siamo lì, sarebbe fantastico vincere in emergenza".

Anticipo alla , ora è l' a dover inseguire. I bianconeri, infatti, hanno trionfato di misura contro la , staccando la squadra nerazzurra di tre lunghezze: tocca agli uomini di Antonio Conte rispondere nella gara contro il prevista per sabato.

Una gara che vede come grande favorita proprio l'Inter, sia considerando che il match si giocherà a San Siro, sia vista la stagione da urlo giocata fin qui dai nerazzurri in , non riusciti però ad approdare agli ottavi di Champions, retrocedendo così in .

In conferenza stampa Conte ha evidenziato come la rosa costa abbia in parte aiutato l'Inter:

"In questi mesi abbiamo dovuto affrontare problemi importanti, li stiamo affrontando nella maniera giusta. Questo fatto ha responsabilizzato i giocatori, hanno capito che bisognava alzare i giri del motore e dare di più".

Conte è critico con l'Inter, ma nelle ultime due gare non ha nulla da rimproverare ai suoi:

"Abbiamo raccolto meno di quanto meritato. Non è bello parlare di sfortuna o fortuna ma abbiamo avuto tante situazioni che dovevano essere sfruttate nel migliore dei modi. Contro il Genoa servirà essere perfetti, servrà cuore, testa e gambe".

Ora c'è la Juventus in testa come detto, Conte spera di chiudere il 2019 alla pari:

"Sarebbe un segnale importante per noi e tutto l'ambiente. Avevo detto che avremmo cercato di arrivare a Natale nel migliore dei modi possibii. Siamo lì, sarebbe fantastico vincere in emergenza".

Conte continua comunque a non parlare di un chiaro obiettivo, lo Scudetto: