Conte 'sveglia' l'Inter: "Non possiamo paragonarci alla Juventus"

L' cade in casa della e vede complicarsi la corsa Scudetto. Antonio Conte 'incassa il colpo', rimarcando il divario esistente tra bianconeri e nerazzurri.

Queste le parole del tecnico salentino a 'Sky', pronunciate al termine del derby d' .

Gli aspetti su cui vedere un'Inter più 'sul pezzo', Conte li ha ben chiari.

"A livello di personalità abbiamo ampi margini di crescita, su questo bisogna migliorare se vogliamo competere per obiettivi importanti. La mancata reazione dopo il primo goal? Bisogna vedere le caratteristiche caratteriali, su questo dobbiamo crescere ed essere più decisi".

"L'Inter è una squadra che in 8 anni è migliorata di anno in anno, aggiungendo calciatori di grandissimo spessore con palmares importanti. Con me è iniziato un percorso da 7 mesi, nella composizione della rosa cerchiamo di fare del nostro meglio, ma oggi non possiamo fare paragoni con chi in 7 anni ha sempre vinto e dominato e chi sta giocando partite come quella di oggi con obiettivi più alti. Serve pazienza, dobbiamo lavorare e saper implementare anno per anno la qualità per arrivare a questi livelli altissimi raggiunti dalla Juve".