Conte sul momento dell'Inter: "Numeri buoni, ma senza i risultati..."

Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, parla alla vigilia della sfida con il Verona: “C’è amarezza, ma possiamo pensare ad una nuova gara”.

Mettere alle spalle la pesante sconfitta interna patita contro il e approfittare dei ko subiti da e contro e per rilanciarsi. Giovedì sera l’ sarà impegnata sul campo del in una sfida che mette in palio la possibilità quanto meno di riavvicinarsi a quel secondo posto distante adesso appena quattro punti.

Lo sa bene anche Antonio Conte che, presentando la partita ai microfoni di Inter TV, ha spiegato come si deve ripartire dopo il Bologna.

“In questi casi è meglio che la gara successiva arrivi subito. A livello di amarezza resta qualcosa, ma c’è anche la possibilità di concentrarsi subito su un nuovo impegno. Affronteremo una buonissima squadra che abbiamo cercato di far conoscere ai ragazzi nei minimi dettagli. Abbiamo visto le loro cose positive e quelle negative, servirà attenzione”.

Il tecnico nerazzurro non potrà cambiare molti uomini.

“E’ un problema che stanno affrontando tutti. Giochiamo partite molto ravvicinate e a queste temperature, è normale pagare qualcosa a livello di infortuni. C’è comunque sempre la completa fiducia nei ragazzi, oltre che la possibilità di dare spazio a tutti”.

L’Inter è una squadra che ha ottenuto ottimi risultati in trasferta.

“Vogliamo far capire alla squadra che non si deve pensare di giocare in casa o in trasferta, comunque deve sempre esserci la voglia di fare la partita. Bisogna provare a proporre il proprio gioco ovunque”.

Quella nerazzurra è la compagine con più possesso e palloni giocati nell’area avversaria.