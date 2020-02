Conte sul mercato: "Ho sentito che qualcuno avrebbe rifiutato, ma noi siamo l'Inter"

L' soffre ma strappa la vittoria sul campo dell' grazie alla doppietta del solito Lukaku, protagonista nella ripresa. Antonio Conte è intervenuto a fine gara per analizzare il successo dei suoi.

Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', l'allenatore salentino ha subito commentato la partita del neo arrivato Eriksen:

La squadra di casa ha tenuto un'ora con buon ritmo, poi Lukaku ha spezzato gli equilibri:

Un impatto devastante sulla , ma Conte bacchetta Lukaku nonostante la doppietta:

Determinanti anche i cambi nel secondo tempo, Conte sottolinea l'importanza della qualità portata con il mercato:

"Handanovic ha avuto un problema, ci sono sette giorni di tempo e lo staff cercherà di recuperarlo. Padelli comunque ha dato sicurezza alla squadra, ha risposto presente in un momento in cui avevamo bisogno. Di questo gruppo ho grande stima e fiducia. Una squadra come l'Inter ha bisogno di cambi importanti in panchina, oggi siamo partiti con due ragazzi, Bastoni ed Esposito, stiamo lavorando per il presente ma anche per il futuro. Sanchez sta trovando la migliore condizione, per Brozovic avevamo un po' di timore dopo la distorsione alla caviglia".