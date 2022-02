Conte sugli arrivi di Bentancur e Kulusevski: "Il club cerca giocatori da sviluppare, non giocatori pronti"

Le tre sconfitte consecutive rimediate in Premier League hanno minato la recente ripresa del Tottenham targato Antonio Conte. Chelsea, Southampton e Wolverhampton. Tre tonfi che hanno fatto scivolare il Tottenham all'ottavo posto in campionato, anche se gli Spurs, va detto, devono recuperare ancora tre partite.

Tutto in divenire, dunque. Nel frattempo il tecnico dei londinesi ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' analizzando la recente sessione invernale di calciomercato che ha portato in quel di Londra gli ex juventini Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski:

"A gennaio sono andati via quattro giocatori. Quattro giocatori importanti per il Tottenham, ne sono arrivati due. Quindi anche numericamente invece di rinforzarti potresti esserti, sulla carta, indebolito. Bentancur e Kulusevski sono il prospetto ideale per il Tottenham. Perché il Tottenham cerca giocatori giovani, giocatori da far crescere, da far sviluppare, non giocatori pronti".

Parole che evidenziano come la filosofia del club sia orientata sulla ricerca di calciatori futuribili da plasmare nel presente, in ottica di una massima resa in prospettiva. Un modus operandi compreso dall'ex allenatore dell'Inter, il quale ha però specificato come sia altrettanto importante inserire calciatori pronti, e quindi di maggiore esperienza, all'interno dell'intelaiatura tattica:

"E’ inevitabile che se vuoi crescere più rapidamente e se vuoi essere competitivo più rapidamente hai bisogno di giocatori anche con molta esperienza perché poi portano ad aumentare l’esperienza anche nel tuo team. Ma ripeto, la visione del club ho capito che è questa".