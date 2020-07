Conte su Lukaku: "Non stava benissimo, non voglio perderlo a lungo"

L' deve riscattare il pareggio contro il , sfruttare magari il passo falso della ed il punto diviso tra e . Per farlo affronterà il nella serata di lunedì.

Antonio Conte ha parlato come ormai di consueto a 'Inter TV' alla vigilia della sfida.

Sulla questione infortunati, invece, Antonio Conte spiega così la condizione di alcuni giocatori.

"Lukaku ha un problemino, oggi sta meglio. Mi auguro di averlo ma non voglio perderlo più a lungo. Perderlo ora significherebbe non averlo più con noi per il resto della stagione. Barella sta migliorando, spero di averlo contro la Spal o al massimo per la . Poi c'è Sensi che sta recuperando. E' ritornato indisponibile Vecino e questo è il quadro clinico. Moses sta bene e scalpita, ha recuperato. Dobbiamo capire se opportuno rischiare".