Conte 'striglia' l'Inter: "Gli altri club sono più bravi a proteggere la squadra"

Dopo la brutta prestazione in contro lo Slavia Praga, l' vuole subito rialzarsi e tornare in corsa da dove ha interrotto il cammino in , ovvero dalla vittoria contro l'. Sabato sera ci sarà però un match molto più complicato e affascinante: il Derby contro il .

Con DAZN segui Milan-Inter IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Antonio Conte ha presentato il Derby nella consueta conferenza stampa della vigilia, parlando di quello che è stato scritto anche sui giornali (come la lite tra Lukaku e Brozovic). Il suo è un attacco anche alla stessa Inter.

"Io penso che l'Inter è sempre molto chiacchierata sui giornali e sulla televisione. Mi hanno detto che per l'Inter è normale, è sempre stato così anche negli anni passati. Ma per me non è così, negli altri club sono più bravi a proteggere certe situazioni, dobbiamo migliorare. Dobbiamo crescere sia in campo che fuori dal campo. Allora anche io posso dire 'gli altri anni non si è lottato per vincere'. Dobbiamo migliorare tutti insieme".

"Allenare l'Inter non è semplice, bisogna cercare di essere capaci ad estirpare cattive abitudini. Anche fuori dal campo ci sono cattive abitudine che poi testimoniano il perché succedano certe cose. Dobbiamo essere più impermeabili. Non si vince solo in campo, si vince anche fuori dal campo. Questo deve essere chiaro e importante. Non accetto che mi si dica 'era così anche negli anni passati', perché si tratta di un alibi".