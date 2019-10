Conte e la stella allo Stadium: "Togliermela? Proposta becera fatta da stupidi"

Conte ha commentato furioso la proposta di togliere la sua stella allo Stadium fatta da alcuni tifosi bianconeri: "Mi spiace Agnelli sia intervenuto".

13 stagioni da giocatore vincendo tutto quello che c'era da vincere, più tre anni da allenatore vincendo tre scudetti. Antonio Conte ha scritto la storia della e si è meritato una stella con il proprio nome allo Juventus Stadium. E la difende con fermezza.

Nella conferenza stampa che precede la sentitissima sfida della sua contro i bianconeri, il tecnico salentino ha attaccato i tifosi della Juventus che hanno chiesto la rimozione della sua stella.

Sulla questione, sollevata questa mattina da 'Tuttosport', è intervenuto anche Andrea Agnelli, affermando che la stella di Conte non si tocca e non sarà 'spenta'. Un intervento che Conte non ha preso benissimo.

"A me sinceramente dispiace che Agnelli sia intervenuto, perché intervenendo ha dato importanza a una proposta becera, volgare, priva di insegnamento e di valori. Ha dato spazio all'ignoranza. Non devo nemmeno toccarlo quest'argomento. La colpa tante volte è di voi giornalisti, perché date spazio a queste situazioni. Quindi non devo ringraziare nessuno, anzi, avrei preferito che non avesse dato spazio a questi deficienti e stupidi".

La proposta di sostituire la stella di Conte con una dedicata a Marchisio è stata avanzata da un gruppo di tifosi attraverso una petizione che avrebbe raccolto 15mila firma. Ma non sarà un presunto 'tradimento' a cancellare il passato bianconero di Conte.