Conte soddisfatto dell'Inter: "Ma dobbiamo far sentire il furore nel tunnel"

Il tecnico nerazzurro ha parlato dopo la vittoria in rimonta contro il Torino: "Capisco le difficoltà dopo la sosta, tutti hanno avuto difficoltà".

Passano gli anni, ma non cambia l'etichetta dell'. Ancora una volta è pazza, incredibilmente capace di andare sotto per due reti in casa contro il e comunque riuscire a vincere per 4-2, con la solita rimonta a cui i tifosi nerazzurri sono abituati da tempo.

Un Torino privo di alcuni elementi fondamentali era riuscito a portarsi sul 2-0, prima della riscossa nerazzurra, con l'Inter così sulla scia di , e , tutte vittoriose nell'ottavo turno. Per Lukaku e compagni è invece sorpasso ai danni dell' , ora a -1.

Al termine deli novanta minuti, Conte ha parlato così riguardo il complicato match contro il Torino:

"L'approccio non è stato dei migliori, dovevamo essere più feroci. Capisco le difficoltà dopo la sosta, tutte le squadre le hanno avute. Nella seconda parte c'è da complimentarsi con i ragazzi, lo 0-2 avrebbe ammazzato chiunque"

Più duro invece Lukaku, autore della doppietta decisiva:

"Onestamente non siamo una grande squadra, non è un bene vivere difficoltà così. Abbiamo giocato malissimo per 60 minuti, eravamo veramente in difficoltà e abbiamo giocato senza cattiveria e voglia. Poi ci siamo svegliati e abbiamo vinto, questo è l'importante".

Proprio a tal riguardo Conte ha detto la sua, soddisfatto dalle parole da leader enunciate da Lukaku:

"I ragazzi sono intelligenti, sono contento che abbia fatto questo tipo di valutazione. Quando sento valutazioni azzardate su di noi mi si drizzano i peli, sono delle sirene ammalianti. Nella ripresa è cambiato l'atteggiamento, nulla dal punto di vista tattico. Quando si va in pressione bisogna essere feroci e non scolastici".

Conte non vuole però sentir parlare di Scudetto: