Conte sicuro: "Juventus? Mai stato vicino al ritorno, nessuna chiamata"

Antonio Conte in conferenza stampa fuga ogni dubbio: "La Juventus non mi ha mai richiamato, c'è stata solo l'Inter".

Antonio Conte ha cominciato la sua avventura all' ormai da settimane, affrontando anche le amichevoli contro Lugano e . Domani ci sarà per lui una sfida speciale, contro la "sua" .

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

In conferenza stampa, alla vigilia, Antonio Conte non poteva non parlare della Juventus, facendo riferimento anche al presunto avvicinamento degli ultimi mesi.

"Non sono mai stato vicino alla Juventus, non ho mai ricevuto una telefonata. È sempre stata l’Inter a mostrarmi grande interesse e grande affetto. Sento quindi una grande responsabilità per creare qualcosa di importante".

Conte ha poi continuato parlando della partita di domani, ammettendo che la sfida contro i bianconeri non potrà mai essere una gara normale.