Conte si tiene i 3 punti: "Ci è venuto il braccino, ma contava vincere"

Il disastro europeo, seppur parzialmente, è dimenticato. Altra vittoria per l' , che pur soffrendo enormemente ha la meglio per 1-0 sul e rosicchia altri due punti al capolista. Gara, quella contro i partenopei, commentata da Antonio Conte ai microfoni di 'Sky Sport'.

"La squadra sentiva l'importanza e il peso di questa partita e alla fine ci è venuto un po' il braccino - le parole del tecnico nerazzurro - Ma portare a casa questo tipo di partite è importante a livello mentale. La squadra deve imparare a soffrire, anche se preferiremmo non farlo".

Gattuso, tra una stoccata e l'altra all'arbitro Massa per l'espulsione di Insigne, ha detto che "io e Conte abbiamo imbruttito la partita".

"Ha ragione. C'era grandissimo rispetto, è stata una gara tattica. Eravamo preparati dopo gli scontri diretti col Napoli dello scorso anno, sia in campionato che in Coppa . Ma queste sono partite che devi vincere. E se ci riesci, le prendi e le metti in saccoccia.

La loro strategia era quella di abbassarsi, rubar palla e ripartire con Lozano e Insigne. Noi nel primo tempo abbiamo cercato di andare a prenderli alti, ma loro erano bravi a uscire con giocate preparate".