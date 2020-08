Conte si coccola Lukaku: "Si merita tutto questo, non si è mai espresso così"

Il tecnico dei nerazzurri si gode il belga che vola e segna: "Sta avendo una stagione straordinaria, supportato da tutta la squadra".

Superato il , l' ha battuto anche il . La squadra nerazzurra approda così alla semifinale di , dove affronterà la vincente tra e . A questo punto i nerazzurri sono tra le grandi favorite per la vittoria finale: la coppa può tornare in dopo un ventennio.

Una gara tirata e dura quella contro il Bayer Leverkusen, che l'Inter è riuscita a portare a casa di misura grazie alla tenacia dei suoi giocatori: 2-1 non eclatante, ma che dimostra ancora una volta come la squadra di Antonio Conte sappia soffrire unita per l'obiettivo finale.

Al termine della gara contro il Bayer, il tecnico nerazzurro ha applaudito i suoi ai microfoni di 'Sky Sport', godendosi il successo.

"C’è grande soddisfazione, abbiamo fatto una buonissima partita. L’abbiamo preparata bene, siamo stati bravi a non far giocare mai il Leverkusen tranquillo. Abbiamo creato situazioni che avevamo provato. Potevamo stare più tranquilli e chiuderla prima. I ragazzi hanno dimostrato che stan facendo qualcosa di importante. Vogliamo fare il massimo e non aver recriminazioni".

Lodi anche per Romelu Lukaku, arrivato a quota 31 goal in stagione e anche contro il Bayer da vero trascinatore, segnando l'1-0 e creando diverse occasioni pericolose.