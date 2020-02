Conte sulla corsa Scudetto: "Pensiamo a noi e a migliorarci"

Il ko con la ha complicato la corsa Scudetto dell', ora a -4 dalla e sorpassata in classifica proprio dai biancocelesti. Prossimo scoglio per i nerazzurri, una a caccia di punti salvezza.

Antonio Conte, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di domenica sera. Massimo rispetto per i blucerchiati, niente allarmismi sul Coronavirus, parole dolci per Lautaro Martinez e rebus legato a Brozovic e Bastoni.

"Nonostante l'ultimo ko la Samp è viva e in salute, hanno un allenatore di grande esperienza come Ranieri con giocatori di buona qualità. Gente d'esperienza come Quagliarella che sorprende ogni anno per qualità di giocatore e spessore umano. Dovremo cercare di ottenere i 3 punti".

"Coronavirus? Bisogna sempre essere equilibrati senza creare grossi allarmismi, ma al tempo stesso attenti a non sottovalutare la situazione. L'aspetto sanitario in si sta occupando della cosa, faremo ciò che ci diranno ed è giusto fare".

"Lautaro è serio e concentrato, sta facendo bene. Ha margini di crescita notevoli, ha solo 22 anni, rispetto alla scorsa stagione è già migliorato. Sono contento di averlo a disposizione".

"Dobbiamo pensare a noi migliorando partita dopo partita, c'è anche un' che ormai è una realtà del nostro calcio. Il percorso è fatto di ostacoli, serve la forza di guardare avanti e vedere che c'è in atto la costruzione di qualcosa senza farsi prendere da ansie".

"Brozovic e Bastoni ieri si sono allenati, oggi capiremo se hanno recuperato dai rispettivi problemi e poi deciderò".

"Cambiare modulo a gara in corso? Dipende dalle garanzie che ti dà in quella partita, ma le cose vanno provate e riprovate. Servono determinati equilibri, vedremo se avremo tempo per attuare eventuali situazioni nuove".