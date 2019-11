Conte ritrova Sensi: "È recuperato, valuteremo se farlo giocare titolare"

Per la sfida contro il Borussia Dortmund Antonio Conte recupera Stefano Sensi: "Faremo delle valutazioni per capire come è meglio utilizzarlo".

Dopo il 2-0 della terza giornata, l' in Champions League ritrova il in un match chiave per la qualificazione agli ottavi di finale. Al Westfalenstadion è quasi uno spareggio.

Antonio Conte ha presentato la sfida in conferenza stampa, sottolineandone l'importanza.

"È una partita importante, abbiamo entrambe 4 punti, penso che il abbia già ipotecato un posto agli ottavi. Siamo stati bravi a vincere a San Siro contro il Borussia, sappiamo benissimo delle difficoltà che ci saranno domani, incontriamo una squadra forte e collaudata in un ambiente caldo ed elettrico. Dobbiamo giocare con personalità, è uno step importante di crescita per noi".

Conte ha anche affermato che Stefano Sensi è tornato a disposizione e potrebbe giocare dal 1'. Non ci saranno invece Gagliardini, D'Ambrosio e Asamoah.

"Sensi è recuperato, ha fatto tre allenamenti con noi, è a disposizione. Faremo delle valutazioni con lo staff per capire come è meglio utilizzarlo. Gagliardini, D'Ambrosio e Asamoah non sono disponibili per la partita di domani e sono rimasti a casa".

Per l'Inter è una partita che Conte non vuole definire decisiva, ma che i nerazzurri non affronteranno in maniera conservativa.

"Chi si aspetta una partita totalmente difensiva da parte nostra sta su una strada sbagliata, non è a questo che sto lavorando con i miei calciatori".

Si tratta del secondo ciclo di 7 impegni in 3 settimane: Conte spera che questa volta l'epilogo sia diverso, visto che le ultime due dello scorso li ha persi.