Conte verso il derby d'Italia: "Rispetto per la Juve, lavoriamo su Eriksen"

Conte alla vigilia di Inter-Juve di Coppa Italia: "Qualificazione sui 180', bianconeri squadra forte". E su Eriksen: "Lavoriamo per poterci contare".

Dopo due settimane, sarà ancora Inter-Juve. San Siro accende i riflettori per la semifinale d'andata di Coppa Italia, un match in cui Antonio Conte invita i suoi a tenere massima la concentrazione.

L'allenatore salentino, ha parlato alla 'Rai' alla vigilia del primo round coi bianconeri.

Da Inter-Juve a Eriksen, in crescita dopo i mesi bui vissuti in nerazzurro.

"Christian è un bravissimo ragazzo, si sta impegnando tanto e stiamo cercando di lavorare tanto con lui trovare non una ma più soluzioni per dare la possibilità a lui, a me e alla squadra di avere un’alternativa su cui contare".

Conte dovrà fare a meno di Lukaku (oltre che di Hakimi) e si affida a Sanchez.