Conte rilancia la sua Inter: "Ogni giocatore deve alzare il proprio livello"

L'eliminazione dalla Coppa brucia ancora, ma l' di Antonio Conte riparte preparando la prossima sfida di campionato: il vertice della classifica è lontano, ma la squadra nerazzurra non vuole porsi limiti da qui alla fine della stagione.

Ai microfoni della cinese di proprietà del gruppo Suning, l'allenatore salentino ha sottolineato le ambizioni della propria squadra:

Conte ha visto un gruppo unito e fortemente motivato dagli obiettivi che restano in questa stagione:

"Ringrazio i giocatori per la loro professionalità e lo staff che si è preso cura di loro quotidianamente, utilizzando zoom per far sentire la nostra presenza ai ragazzi in un momento difficile per molti. Non sarà semplice giocare ogni tre giorni, allenarsi e scendere in campo con temperature alte. Da parte di tutti voglia di mettersi alla prova in partite ufficiali: non ci sarà bisogno di motivare i giocatori, dopo un bel po' di tempo che non si scende in campo ci sarà tanta voglia. Bisognerà essere bravi a gestire forza e motivazioni in questo momento particolare".