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Antonio Conte torna a parlare dopo i silenzi degli ultimi che hanno accompagnato il suo periodo di sosta dopo la conclusione del rapporto contrattuale col Napoli. Intervistato da Cronache di Spogliatoio,nel primo estratto diffuso nella giornata di ieri il tecnico salentino aveva raccontato i retroscena del suo mancato ritorno sulla panchina della Juventus nel corso degli ultimi anni.

Oggi è invece la giornata dedicata al racconto della sua esperienza da allenatore dell'Inter, dall'estate 2019 al maggio 2021. Un'esperienza che ha portato i nerazzurri a conquistare uno Scudetto, oltre al secondo posto del campionato 2019/2020 e la finale di Europa League persa per mano del Siviglia. Un'avventura caratterizzata dal rapporto di fiducia con l'amministratore delegato Giuseppe Marotta, protagonista con lui del ciclo vincente costruito alla Juventus, e dall'arrivo di grandi campioni come Achraf Hakimi, Romelu Lukaku, ma anche Arturo Vidal e Christian Eriksen.

A Cronache di Spogliatoio, Antonio Conte ricorda così il suo approdo all'Inter: “Marotta e Zhang vengono da me e mi dicono: “Vogliamo che tu ci riporti alla vittoria, non vinciamo da dieci anni e vogliamo interrompere l’egemonia in Italia della Juventus e farci onore all’estero. L’obiettivo era chiaro da parte della società, quindi si fa un percorso insieme. Io sono quello che vedi in ogni situazione: chiaro che se stiamo andando verso una direzione e siamo d’accordo su questo, noi dobbiamo andarci".

Portato a casa lo Scudetto numero 19 della storia nerazzurra nel 2021, Antonio Conte decide però di lasciare, non ritenendosi più in linea col progetto che gli era stato presentato al momento di accettare l'incarico. Queste le parole a Cronache di Spogliatoio: “Io vado via dall’Inter perché avevamo appena vinto lo Scudetto e facciamo una riunione in cui mi viene detto che praticamente tutti i calciatori potevano essere venduti in estate. I patti prima erano diversi: costruiamo a buttiamo giù l’egemonia della Juventus e poi creiamo noi una struttura forte che possa durare e che ci faccia diventare competitivi in Europa. Quando tu ti impegni con un club, con un popolo, ti impegni con il tifoso”.

Alla guida dell'Inter, si consolidò il rapporto tra Antonio Conte e Romelu Lukaku, che accettò la sfida di approdare in Serie A per riscattare il periodo di grandi delusioni vissuto al Manchester United. Nella sua evoluzione ebbe un impatto fondamentale proprio Conte, come rivela il diretto interessato a Cronache di Spogliatoio: "Romelu non era abituato a giocare spalle alla porta, aveva solo la fase della ripartenza. Invece, per le caratteristiche che aveva lui, doveva diventare un giocatore per forza completo. A fine allenamento gli iniziammo a tirare forte con lo spara-palloni e in più Paolo Vanoli che gli arrivava da dietro per infastidirlo, ovviamente con protezione in gommapiuma se no si sarebbe fatto male!”.