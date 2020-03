Conte pronto per Juventus-Inter: "Vogliamo alzare l'asticella e avvicinarci a loro"

Antonio Conte alla vigilia di Juventus-Inter: "Porte chiuse? Immaginarlo diventa difficile, ma è una situazione delicata, tutti abbiamo le famiglie".

Dopo tante discussioni e rinvii sarà finalmente tempo di big match in : in uno Stadium deserto la ospiterà l' in un derby d' insolito, ma dal rinnovato sapore di sfida Scudetto. Partita speciale per Antonio Conte, che torna ad affrontare da ex la squadra dove è cresciuto.

Ai microfoni di 'Inter ', l'allenatore salentino ha subito commentato la surreale situazione del calcio italiano:

"Questa è una situazione delicata. Abbiamo tutti famiglie, è inevitabile che quello che sta accadendo non può lasciarci così, non può passare inosservato, indifferente. Inevitabile che tutti stiamo affrontando la situazione nel migliore dei modi".

Altre squadre

L'Inter si presenta comunque in buone condizioni al grande appuntamento, nonostante i diversi giorni di inattività:

"Arriviamo alla partita nella giusta maniera nonostante le difficoltà, perché cambiare programmi, non giocare partite non è stato semplice, però come ho detto ai ragazzi bisogna essere bravi in queste situazioni ad adeguarci in maniera veloce e cercare di continuare a fare quello che stiamo facendo, quindi lavorare duro e cercare di fare sempre il nostro meglio. Immaginarlo diventa difficile perché è inevitabile che il pubblico sia importante quando si gioca a calcio, soprattutto in partite così rilevanti e belle. In questo momento veramente molto delicato però si deve fare grande attenzione perché la salute di tutti i cittadini viene prima di tutto e quindi noi dobbiamo essere bravi ad adeguarci e cercare di fare le cose quanto più al sicuro possibile".

La formazione nerazzurra vuole fare risultato in casa della Juventus per alzare le proprie ambizioni:

"I ragazzi da questo punto di vista sono straordinari perché c’è sempre grande abnegazione, grande disponibilità e grande voglia di alzare l’asticella da parte di tutti e di arrivare a giocarci questo tipo di partite con un preciso significato in classifica. Da parte nostra c’è la voglia e l’ambizione di cercare tramite il lavoro di avvicinarci quanto più possibile alla ".

Infine un commento anche sul , prossimo avversario dell'Inter in :