Conte non scioglie le riserve sul futuro: "Scegliamo il destino migliore per l'Inter"

Dopo un digiuno durato 11 anni, l'Italia è tornata a tingersi di nerazzurro. L'Inter ha vinto il suo 19° Scudetto, trascinata dal suo condottiero Antonio Conte. Proprio lui che dieci anni fa aprì l'incredibile striscia di successi juventini, ora è riuscito nell'impresa di rompere il tabù tricolore anche dalle parti di una Milano interista che non si vestiva a festa dai tempi di Mourinho.

"E' una grande soddisfazione. Per me, per i tifosi e per il club: è stato molto bello. - ha dichiarato il tecnico salentino al programma 'Le Iene' - Adesso non vedo l'ora di festeggiare con i calciatori. Io interista? Io divento tifoso di tutte le squadre che alleno, è sempre stato così. Ora io combatto per l'Inter contro tutto e contro tutti".