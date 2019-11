La bellissima vittoria esterna sul campo dello Slavia Praga ha rilanciato l' in , ma Antonio Conte vuole continuare la sua marcia a ridosso della anche in campionato.

L'allenatore salentino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di contro la :

Il rendimento della coppia d'attacco nerazzurra sta trascinando la squadra nei momenti più difficili:

La vittoria di Praga ha dato ulteriore entusiasmo all'ambiente nerazzurro in vista del testa a testa con la Juventus:

"C'è entusiasmo, chi gioca ha grande empatia, si respira un'aria positiva, abbiamo cementato il gruppo. Nelle difficoltà evidenti per le assenze questo è un gruppo che ha capito di poter crescere e costruire qualcosa insieme. Per il resto siamo a un terzo del campionato, è molto presto per tirare le somme. Esposito? Se non avessi fiducia in lui non lo avrei buttato nella mischia sull'1-1 sapendo che avevamo un solo risultato disponibile. E' un giocatore pronto, fa parte dei quattro attaccanti che abbiamo. Domani farò delle scelte in base al momento, dico ai tifosi che non sarà una passeggiata".