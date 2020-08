Conte-Inter verso il divorzio: Allegri unica scelta nerazzurra

Domani potrebbe arrivare la separazione tra Conte e l'Inter: Suning ha in mente solamente Allegri, che preferisce il club nerazzurro al PSG.

Si decide il futuro dell' nei prossimi giorni. Dopo le dichiarazioni di Antonio Conte in seguito alla finale di persa contro il , si va verso un nuovo cambio di allenatore in nerazzurro, con Max Allegri come prossimo tecnico della Beneamata in caso di addio all'attuale mister.

Secondo Sky Sport e Gianluca Di Marzio, Allegri aspetta l'Inter: se dalla riunione tra Conte e i nerazzurri prevista nella giornata di martedì si aprirà la strada per il divorzio, il club di Suning punterà forte sull'ex tecnico della . Che preferisce i nerazzurri al .

Il PSG, infatti, potrebbe separarsi da Tuchel dopo la finale di persa e sta pensando ad Allegri, ma quest'ultimo accetterebbe solamente davanti ad una conferma di Conte all'Inter. Altrimenti continuerà ad allenare in , in quel di Milano.

Resta da capire in caso di addio di Conte, con che modalità questo avverrà: se ci saranno le dimissioni dell'attuale tecnico dell'Inter, completa separazione senza i restanti due anni di contratto. Altrimenti risoluzione consensuale tra le due parti.

Di certo i tifosi dell'Inter, ancora delusi dalla finale di Europa League persa, conosceranno il futuro della propria squadra a breve. O ci sarà una conferma di Conte o si andrà verso una nuova rivoluzione con Allegri, che a quel punto entrerebbe nel club dei tecnici capaci di allenare le tre squadre più importanti della .

Allegri è come noto in cerca di squadra dopo un anno di stop: nella primavera del 2019 ha lasciato la Juventus e ha aspettato nuove opportunità per proseguire la carriera. Ora è arrivata l'ora di tornare in panchina: niente Premier o , sembrerebbe, con la conferma in Serie A come ipotesi più probabile.