Conte fa rifiatare l'Inter: turnover corposo in Europa League

Antonio Conte sembra intenzionato a stravolgere l'undici titolare dell'Inter in Europa League: possibile riposo per Lukaku, Skriniar e De Vrij.

Con il prossimo impegno in programma domenica sera a San Siro contro la , l' inaugurerà un tour de force di tutto rispetto: otto partite in ventotto giorni fino alla sosta di marzo, periodo in cui si decideranno probabilmente le sorti della stagione.

Oltre che in campionato e in Coppa i nerazzurri saranno protagonisti anche in dove affronteranno il : domani l'andata in Bulgaria, il match di ritorno si disputerà una settimana più tardi a Milano.

Per l'occasione, Conte darà spazio coloro che finora hanno giocato poco: è chiaro come la priorità sia il campionato, soprattutto ora chè c'è da compiere uno sforzo supplementare per rincorrere e , balzate davanti ai nerazzurri in classifica.

Altre squadre

In porta dovrebbe rivedersi nuovamente Padelli, con Handanovic che potrebbe tornare disponibile per la Sampdoria; si va verso la rivoluzione in difesa con l'impiego di Godin, Ranocchia e D'Ambrosio che faranno rifiatare Skriniar, De Vrij e Bastoni, quest'ultimo colpito dall'influenza.

A centrocampo è probabile l'impiego dal primo minuto di Eriksen, mentre sulle fasce dovrebbe toccare a Moses e Biraghi. Doppio ballottaggio per gli altri due posti: Vecino e Borja Valero si giocano un posto con Barella e Brozovic. Ancora ai box Sensi.

In attacco il prescelto per un turno di riposo dovrebbe essere Lukaku: spazio per Sanchez in coppia con Lautaro che dovrebbe comunque scendere in campo nonostante la diffida.