Conte rivoluziona l'Inter: Eriksen, Ranocchia e Gagliardini titolari contro il Benevento

Antonio Conte vuole rilanciare da titolare Eriksen dopo il goal contro il Milan. Con il danese anche Ranocchia e Gagliardini.

Gli sforzi della partita di Coppa Italia contro il Milan, oltre che alcune ottime notizie da parte di certi giocatori, hanno convinto Antonio Conte ad apportare un po' di tunover in vista della partita casalinga di Serie A contro il Benevento.

L'Inter si ritrova a dover giocare sabato dopo gli sforzi di martedì sera e per questo qualche cambio si rende necessario. In Coppa Italia ha giocato Kolarov, in difesa tornerà Bastoni quindi, ma non lo farà al fianco di De Vrij, bensì a Ranocchia, che coglie finalmente la sua chance, al netto di sorprese tra oggi e domani.

Il terzetto sarà completato da Skriniar, che visto l'infortunio di D'Ambrosio (unico indisponibile contro il Benevento) sembra al momento insostituibile nel ruolo di centrale di destra.

A centrocampo Antonio Conte è pronto a rivoluzionare i suoi uomini. Piena fiducia a Eriksen dopo il goal-vittoria in Coppa Italia contro il Milan. L'allenatore dell'Inter spera che quella punizione sia un innesto di fiducia per il danese, schierato al posto di Brozovic in cabina di regia.

Accanto a lui è acciaccato Vidal, si candida così Gagliardini per una maglia da titolare. Nell'altro ruolo da mezzala, invece, al momento è impossibile rinunciare alla forma fisica e mentale di Nicolò Barella.

In attacco, dopo aver riposato in Coppa, torna titolare Lautaro Martinez. Intoccabile Lukaku, anche se arriva fa una partita faticosa contro il Milan. Sanchez si accomoda in panchina, in ballo tra l'altro nel possibile scambio con la Roma con Dzeko.

Insomma, una formazione rivoluzionaria per uno, Antonio Conte, che di solito fa poco turnover soprattutto nelle gare di Serie A. Ma evidentemente dovrà fare di necessità, virtù, con una rosa che fino a qualche tempo fa sembrava più lunga e adesso in alcune zone di campo si sta rivelando un po' troppo corta.