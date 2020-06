Conte sprona l'Inter: "Bisogna essere determinati e cinici, ammazzare l'avversario"

Il ritorno dell' in è vincente: Lautaro Martinez e Romelu Lukaku timbrano il 2-1 con cui i nerazzurri stendono la nel recupero della 25ª giornata di campionato.

Antonio Conte ha parlato a 'Sky Sport' al termine della sfida, analizzando la prestazione e chiedendo più cattiveria per "ammazzare le partite" e chiuderle prima, senza prendersi rischi.

"Sono soddisfatto di quello che hanno fatto i ragazzi, ma se vogliamo fare qualcosa di straordinario bisogna essere cinici. Dico sempre che bisogna ammazzare l’avversario, anche a abbiamo fatto la partita, creato tanto, fatto 1-1 e siamo andati a casa. Bisogna essere determinati e cinici. Non avremo spazio per sbagliare da qui alla fine. Se vuoi ambire a essere protagonista, entri in campo e ammazzi l’avversario, sfruttando le occasioni".