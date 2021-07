Conte incorona Donnarumma: "E' tra i tre migliori portieri al mondo"

Parola ad Antonio Conte. L'ex allenatore dell'Inter, in occasione dell'ormai tradizionale editoriale su 'La Gazzetta dello Sport' ha evidenziato i punti di forza di una Nazionale che si appresta ad affrontare l'Inghilerra nella finale di Euro 2020 in programma domenica. Per il tecnico leccese, il pacchetto arretrato rappresenta il valore aggiunto dell'Italia:

Eccezionale, in tal senso, il lavoro messo a punto dal Ct Roberto Mancini:

Sui concetti di possesso palla e dominio del gioco, Conte ha le idee chiarissime:

"Per come lo intendo io, deve portare ad azioni da gol e situazioni di pericolo per gli avversari. E da questo punto di vista il dominio spagnolo contro l’Italia non è stato così evidente. Se il possesso palla non trova sbocchi in verticalizzazioni verso la porta avversaria diventa sterile. Puoi tenere il pallone quanto vuoi, ma se non crei, non tiri e non segni, non vinci".