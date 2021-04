Conte e il futuro all'Inter: "A fine stagione bisogna fare chiarezza"

Il tecnico non si sbilancia sul suo futuro all'Inter: "I programmi societari sono cambiati, serve un progetto chiaro". Presto un vertice con Zhang.

L'Inter vola a vele spiegate verso lo Scudetto ma dopo la festa bisognerà programmare il futuro. E di certezze in tal senso, come spiegato da Antonio Conte al termine della gara pareggiata a La Spezia, ad oggi non ce ne sono.

Il tecnico nerazzurro infatti ha preferito non sbilanciarsi sulla sua permanenza sulla panchina dell'Inter, chiedendo chiaramente un confronto con la proprietà.

"Se mi vedo a lungo all'Inter? Noi oggi possiamo incidere solo sul presente. Sappiamo che i programmi societari sono cambiati per tanti motivi. Alla fine della stagione si dovrà fare chiarezza, questo è inevitabile. E i tifosi lo meritano. Ci vuole progetto chiaro? Sì".

Steven Zhang attualmente si trova in Cina ma è ovviamente atteso a Milano nelle prossime settimane per la festa Scudetto. Quella probabilmente sarà l'occasione per un primo confronto sia con Conte che con la dirigenza.

Anche i contratti di Ausilio e Marotta, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', sono in scadenza nel 2022 e la proprietà dovrà chiarire pure a loro i programmi futuri del club dopo le difficoltà economiche degli ultimi mesi.

Conte, dal canto suo, al momento non avrebbe alcuna intenzion di abbandonare una creatura da lui plasmata nell'ultimo biennio. Specie dopo aver riportato l'Inter a vincere qualcosa di importante.

Come detto però il tecnico pretende chiarezza nei suoi confronti e soprattutto nei confronti dei tifosi. Ora la palla passa a Zhang.