Conte freddo su Nainggolan: "Per le situazioni individuali chiedete ai dirigenti"

Antonio Conte alla vigilia di Inter-Bologna: "Sensi non è pronto, per Nainggolan chiedete ai dirigenti, ma non sarà a disposizione".

Dopo la preziosa vittoria in nel quinto turno contro il Monchengladbach, l' di Conte torna in campo per la decima giornata di ospitando il di Sinisa Mihajlovic.

Ai microfoni della stampa, l'allenatore nerazzurro ha parlato della situazione infortunati, soffermandosi in particolare su Sensi e Nainggolan:

"Sensi non è ancora pronto. Nainggolan non ha recuperato e non sarà a disposizione, poi per le situazioni individuali dovete chiedere ai dirigenti, non a me. Barella deve migliorare, sa benissimo che ha ancora margini di miglioramento anche perchè è molto giovane".

E' ancora l'Inter delle rimonte in questa stagione, Conte sottolinea anche il fattore pubblico:

"Se i numeri dicono che andiamo in svantaggio spesso significa che dobbiamo migliorare. Più difficoltà in casa che in trasferta? Con gli stadi vuoti parlare di casa e trasferta diventa difficile, l'ambiente ti dà qualcosa in più o in meno".

Le fatiche di Champions potrebbero pesare in un mese pieno di importanti impegni: