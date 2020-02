Conte e l'Inter in Europa League: "Questa competizione può spappolarti, faremo rotazioni"

Conte commenta la vittoria dell'Inter contro il Ludogorets ma su Eriksen frena: "Non ha ancora trovato la giusta condizione, deve lavorare".

Missione compiuta per l' che, in formazione ampiamente rimaneggiata causa turnover, torna dalla trasferta in Bulgaria con una vittoria che permette ai nerazzurri di ipotecare la qualificazione agli ottavi di .

Antonio Conte, intervistato da 'Sky Sport' a fine partita, analizza la prestazione contro il che è stata giocata per larghi tratti su ritmi non molto alti.

"Nel primo tempo ci siamo adeguati alla situazione. Poi nella ripresa abbiamo cambiato intensità e ritmo, il giro palla è stato veloce. Abbiamo segnato e creato altre occasioni".

Il tecnico poi si sofferma sulla prova di Eriksen, autore del primo goal in nerazzurro ma secondo Conte ancora lontano dal top.

"Deve lavorare. Penso che possa fare molto meglio di quanto si è visto oggi. Sono contento perché il goal dà sempre fiducia, ma deve ritrovare il ritmo e l'intensità che lo hanno contraddistinto negli anni passati. Ancora non ha trovato la giusta condizione fisica, ma siamo tranquilli. Non abbiamo ansie, sappiamo di avere preso un giocatore che può alzare la qualità dal primo minuto o da gara in corso. Io penso al bene dell'Inter e a integrarlo nella maniera giusta, altri pensano a qualcosa di diverso".

Conte infine ribadisce le sue preoccupazioni sull'impegno dell'Inter in Europa League che potrebbe portare via molte energie in chiave campionato.