Conte e la sconfitta: "Come un lutto, mi rimane addosso anche due giorni"

Conte parla del rapporto con le sconfitte e di un retroscena con Agnelli sui goal segnati in carriera: "Mi chiese quanti, ma ne avevo fatto uno...".

Antonio Conte ha rivoluzionato l' in pochi mesi, portandola a diventare una squadra da scudetto e, per ora, alla pari con la in testa alla classifica.

Ospite da Fabio Fazio a 'Che tempo che fa', l'allenatore nerazzurro ha raccontato il suo difficile rapporto con la sconfitta, un vero e proprio lutto.

"Io la vittoria me lo godo pochissimo. La sconfitta invece mi rimane addosso molto di più, magari anche un paio di giorni e non è facile per la mia famiglia. È come se vivessi un lutto temporaneo".

Sui progressi fatti nei primi mesi Conte si è detto contento. Poi ha svelato un retroscena sulle sue 'movenze' in panchina.

"Sono contento, ma non diciamo nulla. Abbiamo appena cominciato un percorso. Quella che ho dentro quando faccio il mio lavoro è passione allo stato puro. Dopo un po' mi capita pure di vergognarmi. Ma non c’è nulla di preparato in quelle situazioni. Io sono così".

Conte ha anche raccontato un aneddoto legato al suo arrivo alla Juventus da giocatore, con Boniperti e con Gianni Agnelli.