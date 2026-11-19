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Le parole di Antonio Conte su un ritorno alla Juve hanno riacceso le discussioni sulla panchina bianconera. Il tecnico sembra avere le idee chiare, ma quali sono invece le idee della dirigenza?

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"PRIMA O POI IL CERCHIO SI CHIUDERA'"

Nel corso della sua recente intervista a 'Cronache di Spogliatoio', Antonio Conte si è lasciato andare a una frase piuttosto emblematica su un possibile ritorno alla Juventus: "Prima o poi il cerchio si chiuderà".

La voglia di sedersi nuovamente sulla panchina bianconera c'è e c'è sempre stata, non è un mistero. Conte adesso è libero e aspetta la chiamata della Juventus. La accetterebbe anche in corsa, ma aspetterebbe volentieri sino a giugno, per ripartire con un progetto nuovo, costruito a sua immagine e somiglianza.

Insomma, quelle parole sottolineano una volontà già piuttosto chiara da anni. Che Conte non vede l'ora di tornare: lo sanno i tifosi, lo sa bene anche la dirigenza, ma allora cosa ostacolo questo ricongiungimento?

AVANTI CON SPALLETTI

Nonostante le prestazioni altalenanti e una squadra che ha spesso mostrato mancanza di carattere, la Juventus proverà in tutti i modi a finire la stagione con Spalletti. Non vuole assolutamente arrivare all'ennesimo cambio di allenatore (il quarto in quattro anni), che non risolverebbe i problemi ed anzi (come già visto in passato) rischierebbe persino di aumentarli.

Si arriverà a fine stagione con Spalletti, a meno di disastri clamorosi. Poi, a giugno, si vedrà.

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MA CARNEVALI VUOLE CONTE?

Questa è una domanda più che legittima da porsi. Perché Conte non è il nome in cima alla lista di Carnevali.

L'amministratore delegato bianconero ha in mente Simone Inzaghi come profilo ideale per iniziare un nuovo progetto, seguendo il modello Inter, che negli anni ha avuto una crescita esponenziale in Italia e in Europa con l'ex tecnico della Lazio in panchina.

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Chiaro che tra Conte e Inzaghi, il popolo juventino non avrebbe il minimo dubbio, anche e soprattutto in virtù del passato interista di quest'ultimo, ma la Juventus non si farà condizionare in tal senso. Lo ha fatto ai tempi con Allegri (insultato all'arrivo perché 'milanista') e lo farebbe eventualmente anche con Inzaghi se lo ritiene il nome giusto per la panchina.