Conte duro: "Nella barca in tempesta bisogna salire tutti e remare nella stessa direzione"

Il tecnico dell'Inter ha parlato dopo il 3-0 al Sassuolo: "Non penso che solo i calciatori e l'allenatore meritino le critiche".

Dopo la disfatta di che ha praticamente escluso l' dalla possibilità di giocare gli ottavi della competizione, la squadra nerazzurra si è riscattata in campionato agganciando il a 18 punti dopo averlo battuto 3-0 in quel del Mapei Stadium.

Schierata con diverse seconde linee, da Sanchez a Darmian e con Brozovic nuovamente out per coronavirus, la formazione nerazzurra ha provato a dimenticare così l'Europa, in attesa della gara decisiva del prossimo turno contro il Monchengladbach, almeno relativamente al terzo posto.

Dopo il tris contro il Sassuolo, ha parlato mister Conte:

"Noi cerchiamo sempre di dare il 100%, poi a volte il risultato non arriva. L'importante è che si esca dal campo con la maglia sudata. Questa non è la nostra migliore prestazione stagionale, abbiamo giocato anche meglio".

L'unica difformità rispetto ad altre gare è dunque nel punteggio finale:

"La differenza la fa il risultato, oggi è arrivato, altre volte no. Abbiamo preparato la gara contro il Sassuolo rispettandolo, ma rispetto alle partite precedenti non è cambiato nulla".

Conte prova a difendere i suoi dalle polemiche esterne:

"All'Inter non è semplice nulla. Non si vede l'ora di gettare negatività intorno a noi, dobbiamo essere bravi a chiuderci per non farci influenzare. Ho allenato tante squadre, ma non ho mai visto questo accanimento a prescindere, che condiziona anche i giocatori. Ma noi siamo un fronte unico e dobbiamo esserlo da qui alla fine. Anzi, alcune situazioni devono darci ancora più forza".

Dunque, in chiurusa il nuovo discorso sulla dirigenza dell'Inter: