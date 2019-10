Conte duro con Agnelli sul caso stella: la Juventus è sorpresa

Le parole di Conte in conferenza hanno sorpreso la Juventus. Pesano i vecchi attriti tra l'allenatore dell'Inter e Andrea Agnelli.

Vigilia di - infuocata davanti ai microfoni per Antonio Conte. Il grande ex della gara infatti è apparso particolarmente nervoso tanto da lasciare la conferenza prima della fine.

Tutta colpa di una domanda sulla petizione lanciata da alcuni tifosi della Juventus per rimuovere la stella a lui dedicata all'Allianz Stadium. Richiesta che peraltro la società bianconera ha fatto sapere di non voler prendere in considerazione.

Nonostante questo però Conte, molto irritato, ha attaccato frontalmente i firmatari della petizione ma non ha risparmiato critiche neppure al presidente Agnelli. La sua colpa? Avere risposto in qualche modo a quella che Conte ritiene una proposta becera.

"A me in realtà dispiace che sia intervenuto. Perché così facendo ha dato importanza a una cosa becera, priva di valori, volgare, ignorante. Non lo devo neppure toccare questo argomento. Siete voi che aizzate l’odio e la violenza. Io non devo ringraziare nessuno. Quelli non sono tifosi, ma stupidi".

Una polemica che, secondo 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe molto sorpreso la Juventus dove si sottolinea come Agnelli non sia mai intervenuto pubblicamente sul caso stella.

Ecco perché, dietro le parole di Conte, potrebbero celarsi in realtà vecchi attriti tra l'attuale allenatore dell'Inter e il suo ex presidente. Forse risalenti al traumatico addio del 2014 o forse anche più recenti.