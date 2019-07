Conte dopo Juventus-Inter: "Perdere ci deve far sempre rosicare"

Il tecnico dell' Antonio Conte ha parlato ai microfoni di 'Inter TV' dopo la sconfitta ai rigori nell'International Champions Cup contro la .

Per il tecnico salentino è fondamentale l'unità di intenti e di pensiero fra squadra e società.

"Dobbiamo avere questo sentimento, noi, lo staff tecnico e i dirigenti . La sconfitta ci deve far rosicare. Inizia a intravedersi un'identità , un modo di stare in campo che vogliamo portare".

I progressi comunque, rispetto alla sfida con il , sono stati tangibili.

Nonostante le incertezze del calciomercato, i nerazzurri per Conte possono guardare al futuro con fiducia.

"Ho un gruppo di calciatori che mi sta dando la massima disponibilità e di questo sono molto contento. Come dico sempre: testa bassa e pedalare, sapendo che c'è tanto lavoro da fare. Sono 12 giorni che lavoriamo, bisogna credere in quello che facciamo. Ho visto molto di quello che stiamo provando, per 70 minuti siamo stati all'altezza. Tra tre giorni c'è un nuovo test per migliorare ancora".