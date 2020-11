Conte dopo il ko col Real: "Si è vista la differenza tra noi e loro"

Antonio Conte parla al termine di Inter-Real Madrid: "Partita subito in salita. Il goal subìto e l'espulsione ci hanno tagliato le gambe".

Altra serata europea da incubo per l' , a cui ora potrebbe non bastare vincere le ultime due partite del girone per qualificarsi agli ottavi di . Volto cupo, parole spente, Antonio Conte ai microfoni di 'Sky Sport' parla della disfatta nerazzurra.

"Passo indietro? Già di base è difficile giocare contro squadre importanti contro il . Siamo andati sotto di un goal e siamo rimasti in 10, ed è diventata una montagna da scalare. Si è vista la differenza tra noi e loro. Ma questa sconfitta non deve abbatterci, ma farci capire che c'è una strada da percorrere. Dobbiamo essere vogliosi e umili. L'unica strada è quella del lavoro".

Meglio l'Inter con 10 uomini che con 11, paradossalmente. Anche grazie al passaggio alla difesa a 4.