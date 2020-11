Conte dopo Atalanta-Inter: "Potevamo chiuderla, ci manca il killer instinct"

Antonio Conte dopo Atalanta-Inter: "Lo sbandamento nel finale non doveva esserci. Io più riflessivo e meno impulsivo? Togliete il vino a tavola...".

Un pareggio che lascia l'amaro in bocca. L'ennesima opportunità mancata per provare a rimanere a contatto delle primissime posizioni. L' si ferma ancora e Antonio Conte, al termine della gara terminata 1-1 contro l' , non può essere completamente soddisfatto.

"Reazione dopo Madrid? Ma a Madrid non siamo mancati a livello caratteriale o di prestazione, bensì solo di risultato - le parole del tecnico interista a 'Sky Sport' - Oggi è accaduto lo stesso. Potevamo chiudere la partita, ma forse ci manca il killer instinct. E alla fine abbiamo preso goal".

"Dico a queste persone di togliere il vino da tavola... Magari anche il liquore o l'ammazzacaffè".

Cosa dice Conte a chi lo ritiene più riflessivo e meno impulsivo, con meno furore? Risposta piccata:

Quindi una rivendicazione da parte di Conte su chi si lamenta del secondo pareggio di fila in campionato:

"Il fatto che si parli dell'Inter e che ci si aspetti sempre tanto dell'Inter significa che nel giro di un anno siamo tornati a far paura. Altre volte si veniva a Bergamo con l'elmetto "

75 minuti di buona Inter, che poi ha sofferto nel finale.