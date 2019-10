Conte sul clima di tensione: "Mi chiedo chi me l'ha fatto fare di tornare in Italia"

Il clima di tensione prima di Inter-Juventus provoca la furia di Antonio Conte in conferenza stampa: "Sono tornato in Italia e sono in difficoltà".

- non era una partita come le altre nemmeno quando tra le squadre c'era un divario molto ampio a livello di classifica. Ora il derby d' torna ad essere una sfida in vetta, anche carica di tensione.

Una tensione di cui ha parlato Antonio Conte in conferenza stampa. Il tecnico dell'Inter, bandiera della Juventus, è stato al centro di queste tensioni.

Il suo commento sulla questione è durissimo, tanto da porre in dubbio anche la sua volontà di tornare in Italia dopo i due anni al .

"Il calcio è uno sport, non una guerra. Altrimenti alzo la mano e dico 'basta', non mi tiene nessuno. Io sono tornato dall' e sono in difficoltà: mi dico 'ma chi me l'ha fatto fare'?"

Conte allude addirittura a un'ipotesi di addio al calcio qualora le tensioni intorno al pallone non dovessero placarsi.

"Fin quando la passione verso questo sport supera questo tipo di situazione ok, altrimenti sarò il primo a dire 'arrivederci e grazie'. Non sarà una grande perdita per il calcio, ma nemmeno il calcio se è questo sarà una grande perdita per me".

