Conte ci scherza: "Più facile spostare il Duomo che portare Messi all'Inter"

L' vince contro il , si porta al secondo posto e rimanda ogni discorso sulla classifica all'ultima giornata, quando ci sarà lo scontro diretto per la seconda piazza con l' .

Nel post-partita, ai microfoni di 'Sky Sport', Antonio Conte ha parlato così della partita e del momento generale dell'Inter.

"Ho dovuto fare un po' di calcoli oggi per fare la formazione, anche per arrivare nella migliore condizione possibile contro Atalanta e . Vedo il bicchiere mezzo pieno, sono positivo. E' bello finire la stagione in questo modo".

Per quanto riguarda invece la stagione dell'Inter, che comunque ha raggiunto numeri che non si vedevano da 10 anni tra i nerazzurri, Conte si toglie qualche sassolino dalla scarpa.

"Mi rendo conto di portare delle aspettative, mi rendo anche conto di essere una persona che viene spesso attaccata. Ma a me dispiace, perché sono sempre una persona onesta e sincera, ci metto grande passione. Quando non si racconta la verità per attaccare la mia persona, questa cosa non mi piace completamente".