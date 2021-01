Conte carica l'Inter: "Per fare cose straordinarie bisogna essere straordinari"

Antonio Conte presenza la partita contro il Crotone e poi smorza la polemica di Nainggolan: "Auguro a lui il meglio".

Vincere per restare quanto meno in scia al capolista. L’ cercherà a San Siro, nella sua prima sfida del 2021, quei punti che vorrebbero dire allungare la lunga striscia positiva in campionato e confermarsi nelle zone altissime di classifica. Primo avversario dell’anno sarà un viceversa a caccia di un risultato che possa consentirgli di riavvicinarsi alle rivali per la salvezza che lo precedono.

Antonio Conte, nella consueta conferenza stampa della vigilia, ha presentato la sfida con i pitagorici.

"Ci dobbiamo aspettare una partita impegnativa, come ormai tutte nel campionato italiano. Saranno anche galvanizzati dopo la vittoria contro il , quindi bisognerà fare attenzione. Ripartire dopo le feste è sempre una grande incognita. Però abbiamo in atto una serie positiva. Questo è un campionato molto più equilibrato rispetto ai precedenti campionati. Ogni partita la devi sudare se vuoi vincerla".

Altre squadre "Noi dobbiamo confermarci tra quelle squadre che devono provare a vincere. Dobbiamo continuare ad essere credibili, dobbiamo lottare nel gruppetto di quelle squadre che possono vincere. Quando giochi nell'Inter, quando sei l'allenatore dell'Inter, hai il dovere di lottare fino alla fine, di dare sempre il massimo. L'incontro con la società? Quello che ci siamo detti rimane privato, ovviamente".

L'allenatore dell'Inter tiene alta la guardia dei suoi giocatori e lancia un messaggio a tutti i suoi giocatori per questo nuovo anno.

"Io sono uno che chiede sempre tanto ai suoi calciatori. La mia richiesta è sempre quella di migliorarsi, sia dal punto di vista tecnico-tattico che dal punto di vista della mentalità. Se si vuole fare qualcosa di importante e straordinario, bisogna essere persone straordinarie".

Immancabile un commento su Nainggolan e sulle sue parole dopo la partenza al .